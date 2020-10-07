Великобритания и Украина договорились о переоснащении ВСУ ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО – СМИ

Пресс-служба президента Украины сообщила о подписании меморандума об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сфере. "Европейская правда" уточняет, что достигнуто соглашение о производстве новых ракетных катеров для ВМС ВСУ. Для финансирования проекта Лондон выделит £1,25 млн.

Министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес 7 октября в Лондоне подписали меморандум об усилении сотрудничества стран в военной и военно-технической сфере. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, который присутствовал на церемонии подписания.

"Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд. Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации, которое продолжается в Черноморском регионе", – отмечается в сообщении.

Речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины, сообщило Министерство обороны Украины в Facebook.

"Реализация этих проектов позволит значительно усилить возможности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств – членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии", – отметил Таран.

Текст документа не обнародуется, но как стало известно "Европейской правде", в нем предусматривается переоснащение Военно-морских сил ВСУ современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и смогут закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.

По сведениям издания, два первых корпуса катеров будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя (его должно определить правительство). В дальнейшем все производство – от сбора корпусов до оснащения кораблей вооружением – будет организовано в Украине, на верфи, которую правительство согласует с британской стороной.

Для финансирования работ правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до £1,25 млрд. Средства пойдут также на строительство инфраструктуры для базирования этих кораблей в Очакове Николаевской области.

В посольстве Великобритании в Украине ранее подтвердили, что меморандум, который готовится к подписанию, предусматривает "поддержку судостроительных мощностей" в Украине.

С 2014 года Великобритания поставляла для нужд ВСУ военную помощь. Предыдущие правительства Соединенного Королевства выступали против поставок в Украину летального оружия.

В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.