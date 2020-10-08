В Киеве увеличат количество койко-мест для больных COVID-19 – главный санврач Ляшко

Из-за роста количества больных COVID-19 в Киеве уже перепрофилировали 2266 койко-мест. Дополнительно Академия медицинских наук решила предоставить еще 500 мест, рассказал в интервью "Украинской правде" главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы видим рост [количества больных COVID-19]… Вопрос развертывания временного госпиталя в Киеве, на базе Выставочного центра, Дворца спорта или в других местах поднимался. В конце концов было предложено задействовать областные больницы и больницы Академии медицинских наук, находящиеся на территории Киева", – заявил врач.
У большинства госпитализированных больных тяжелое течение из-за сопутствующих хронических заболеваний, а в Академии медицинских наук есть институты определенного профиля, пояснил Ляшко.
"Когда мы говорим, например, о кардиологической патологии среди больных COVID-19, то у нас есть профильный институт, который готов принимать этих больных. И мало того, что лечить их от COVID-19, а еще и параллельно вытягивать из хронических болезней", – объяснил он.
По словам Ляшко, больницы "Укрзалізниці" сейчас также готовятся к принятию больных COVID-19.
За лечение больных COVID-19 больницам будет платить Национальная служба здоровья Украины в зависимости от количества медицинских бригад, сказал врач.
По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины за 8 октября, в Киеве всего выявлено 25 896 больных COVID-19. Умерло 453 человека, а выздоровело 9116.
В Украине за прошлые сутки выявили 5397 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных достигло 244 734. Число умерших от COVID-19 составило 4690. Выздоровело уже 108 233, продолжает болеть 131 811 украинцев.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.