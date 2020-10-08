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"Хотят ходить и болеть – пусть болеют". Лукашенко заявил, что заболеваемость COVID-19 в Минске высокая из-за мирных акций

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проведение маршей приводит к распространению коронавирусной инфекции.

Лукашенко: Заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах
Лукашенко: Заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко связал рост заболеваемости COVID-19 c воскресными акциями протеста в Минске. Об этом 8 октября сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Он отметил, чо самое главное в борьбе с любой болезнью – беречь себя и своих родных.

"Если мы не будем этим заниматься сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, – понятно, какие будут последствия. Заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах. Мы использовать это не собираемся. Тут нет никакой политики: хотят ходить и болеть – пусть болеют", – сказал Лукашенко. 

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси выявлено более 81 тыс. случаев COVID-19, умерли 874 человека, выздоровели более 75 тысяч пациентов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 30 сентября глава украинского МИД сообщил, что после истечения 5 ноября срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Также санкции против белорусских чиновников ввели США. Лукашенко нет ни в одном из списков. Украина планирует присоединиться к санкциям, которые ввел ЕС.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, протесты в Беларуси
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