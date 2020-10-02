Европейский союз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, но не против Лукашенко

Европейский союз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Президента страны Александра Лукашенко в санкционный список, как и ожидалось, не внесли.

Решение о введении санкций против белорусских чиновников Европейский совет принял на заседании 1 октября Фото: ЕРА

Официальный журнал Евросоюза 2 октября опубликовал список из 40 белорусских чиновников, против которых ввели санкции за фальсификации выборов президента и репрессии к протестующим.

"Сегодня совет ввел ограничительные меры в отношении 40 лиц, которые, как было установлено, несут ответственность за репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов после президентских выборов 2020 года в Беларуси, а также за неправомерные действия в ходе избирательного процесса", – говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте Евросовета.

Санкции, в частности, ввели против министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева и его заместителей, главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, командиров ОМОН, в том числе – Минского – Дмитрия Балабы, также в списке командующий внутренними войсками Беларуси Юрий Назаренко.

Действующего президента страны Александра Лукашенко, как и ожидалось, в списке нет. Глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС "будет следить за ситуацией". Решение о введении санкций Европейский совет принял на заседании 1 октября.

Санкции включают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запретили проводить финансовые операции с лицами из санкционного списка.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр, добиваясь введения штрафных мер ЕС в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья. 19 сентября стало известно, что представитель Кипра вновь наложил вето на проект санкций ЕС против Беларуси.

21 сентября министры иностранных дел стран Европейского союза договорились не считать Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, но санкции не согласовали.

На встрече 1 октября Кипр снял вето, отмечает "Европейская правда".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.