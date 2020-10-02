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"Забывают трагические уроки истории". МИД Беларуси объявил о введении ответного санкционного списка в отношении Евросоюза

Комментируя решение Евросоюза ввести санкции в отношении белорусских чиновников, в МИД Беларуси заявили, что ЕС оказался "в ловушке иллюзорной картинки событий" в их стране.

ЕС ничего не хочет предложить партнеру, кроме санкций, считают в МИД Беларуси
ЕС ничего не хочет предложить партнеру, кроме санкций, считают в МИД Беларуси
Фото: МИД Беларуси / Facebook

Беларусь вводит ответные санкции против Европейского союза, заявило 2 октября в Facebook министерство иностранных дел страны.

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь", – говорится в сообщении.

Дипломаты считают, что своим решением ЕС "отдалил от себя своего соседа – Беларусь, – с которым проходила работа "над выгодным для людей и безопасности в общем регионе укреплением отношений".

"Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?" – отметили в МИД.

В ведомстве считают, что "политика ЕС оказалась в ловушке сконструированной иллюзорной картинки событий в Беларуси, где якобы идет перманентная "борьба добра со злом", в которой все средства хороши, а в роли "зла" неизменно выступает легитимная власть".

"Санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. В первую очередь среди членов ЕС", – заявили в Минске.

В МИД Беларуси считают, что "дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".

"Известный парадокс Гегеля гласит, что история учит человека тому, что человек ничему не учится у истории. Отдаляя от себя Беларусь, наши партнеры из ЕС, увы, забывают трагические уроки истории, которая им этого не простит", – подчеркнули белорусские дипломаты.

https://www.facebook.com/belarusmfa/posts/1320325251640616

2 октября в связи с событиями в Беларуси Евросоюз ввел санкции в отношении 40 белорусов. Президента Александра Лукашенко среди них нет.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

21 сентября министры иностранных дел стран Европейского союза договорились не считать Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, но санкции не согласовали. 

На встрече 1 октября Кипр снял вето, отмечает "Европейская правда".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Теги: Беларусь, санкции, МИД Беларуси, чиновники, Евросоюз, протесты в Беларуси
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