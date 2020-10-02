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Европейский совет принял решение о санкциях против Беларуси, Лукашенко в списках нет

Санкции будут введены против 40 лиц в связи с ситуацией в Беларуси. Президент страны Александр Лукашенко пока в список не включен.

Против Лукашенко санкции пока не вводят
Против Лукашенко санкции пока не вводят
Фото: EPA

Европейский совет на заседании 1 октября принял решение о введении санкций против Беларуси, они будут введены по письменной процедуре 2 октября. Об этом на брифинге вечером 1 октября сказал глава Евросовета Шарль Мишель, трансляция велась на сайте совета.

"Сразу после выборов в Беларуси мы согласились провести специальное заседание Европейского совета, чтобы отработать общий подход и выразить объединенную позицию по ситуации в Беларуси. Сегодня мы решили имплементировать санкции, которые были согласованы ранее. Это очень важно и является четким сигналом о нашей надежности. Уже завтра по письменной процедуре мы применим эти санкции, которые будут направлены против 40 лиц", – сказал Мишель.

Он добавил, что санкции будут адресными. При этом президента Беларуси Александра Лукашенко в список не включили.

"Лукашенко нет в нынешнем спике. Но мы будем следить за ситуацией", – заявил глава Евросовета.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации результатов выборов президента и насилия против митингующих. Планировалось, что решение по введению санкций официально примут 21 сентября.

10 сентября агентство Bloomberg сообщало, что решение о введении санкций блокирует Кипр, добиваясь введения штрафных мер ЕС в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья. 19 сентября стало известно, что представитель Кипра вновь наложил вето на проект санкций ЕС против Беларуси. 

21 сентября министры иностранных дел стран Европейского союза договорились не считать Лукашенко законно избранным президентом Беларуси, но санкции не согласовали. 

На встрече 1 октября Кипр снял вето, отмечает "Европейская правда".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Евросоюз, Шарль Мишель
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