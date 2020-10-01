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"Чрезвычайно недружественные жесты". Минск ответил Украине на непризнание Лукашенко президентом

Белорусские дипломаты посчитали заявления чиновников Украины высокого ранга по поводу легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко чрезвычайно недружественными жестами.

Церемония инаугурации Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце независимости в Минске
Церемония инаугурации Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце независимости в Минске
Фото: EPA

Беларусь назвала возможные санкции со стороны Украины и непризнание Александра Лукашенко президентом недружественным жестом и попыткой вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Украине 1 октября после встречи представителя посольства в Министерстве иностранных дел Украины.

"Заявления Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской границе, призывы к проведению новых выборов президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", – заявили белорусские дипломаты.

Непонимание дипломатов вызвали "участившиеся призывы отдельных политиков и общественных деятелей [Украины] к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью".

"Торгово-экономическое взаимодействие всегда было главным приоритетом белорусско-украинских отношений и основным направлением в работе Посольства. В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров", – говорится в заявлении посольства.

Дипломаты назвали недопустимыми "поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси, разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений".

"Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество. Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины", – отметили в посольстве.

Отношения двух стран резко ухудшились после того, как Беларусь выдала России бойцов частной военной компании "Вагнер". Офис генерального прокурора Украины 12 августа обращался в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Министерство иностранных дел Украины 17 августа вызвало для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима после передачи Минском задержанных вагнеровцев в Россию вопреки правовым и моральным основаниям передать их Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов, в которых победил Лукашенко с явным преимуществом. По официальным данным, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После инаугурации Лукашенко на пост президента страны 23 сентября в МИД Украины заявили, что приведение к присяге не означает признание его легитимным главой белорусского государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 30 сентября, что после истечения в ноябре срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, МИД Украины, инаугурация, наемники, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Вагнер, дипломаты, сотрудничество, Светлана Тихановская
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