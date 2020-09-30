Кулеба заявил, что с ноября Киев будет называть нынешнего президента Беларуси просто Лукашенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что формулировка "нелегитимный президент Беларуси" в отношении Александра Лукашенко подходит для СМИ и соцсетей.

После завершения каденции президента Беларуси Киев официально будет называть Александра Лукашенко просто "Александром Лукашенко". Об этом заявил 30 сентября на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналистка задала ему вопрос, как именно официальный Киев будет называть президента Беларуси Александра Лукашенко после 5 ноября, когда завершится срок его пятилетней каденции.

"Александр Лукашенко", – ответил глава МИД Украины.

Дипломат назвал выражения "незаконно избранный" и "нелегитимный" "прекрасными формулировками" для СМИ и соцсетей.

"Вы спрашиваете об официальной позиции. Я отвечаю, что официальная позиция – "Александр Лукашенко", – подчеркнул Кулеба.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова назвала инаугурацию "жалким цирком", член президиума координационного совета, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко сравнил церемонию с "воровской сходкой", а Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.