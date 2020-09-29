Крупнейшее оппозиционное издание Беларуси TUT.BY лишится статуса СМИ с 1 октября

Статус СМИ оппозиционное белорусское издание TUT.BY потеряет на три месяца – до 30 декабря этого года.

Министерство информации Беларуси временно лишило крупнейшее оппозиционное издание республики TUT.BY статуса СМИ. Об этом говорится на сайте TUT.BY.

Приостановление выпуска сетевого издания TUT.BY продлится c 1 октября по 30 декабря 2020 года. Журналисты объясняют, что несмотря на это они будут продолжать работать, но уже в качестве интернет-ресурса.

Статус СМИ дает журналистам возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Без этого статуса работники издания, присутствующие на митингах, будут приравниваться к их участникам.

Вместе с тем, в TUT.BY уточнили, что их издание было зарегистрировано как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого – с момента основания в 2000 году – портал работал без этого статуса.

Ситуацию уже прокомментировала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в Telegram.

"Сегодня режим задокументировал, что лишает белорусов права на правду. Долгое время мы считали, что посягнуть на работу TUT.by не решится никто – но второй месяц мы видим, как прежняя система разрушает все вокруг, пытаясь продлить свое существование", – написала она.

Лишение статуса СМИ стало результатом четырех предупреждений, которые получил TUT.BY за свои материалы. Сейчас все тексты, к которым у министерства были претензии, изменены.

TUT.BY активно освещает массовые акции протеста, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицировали. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.