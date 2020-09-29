ГОРДОН
 
 
МИР

Крупнейшее оппозиционное издание Беларуси TUT.BY лишится статуса СМИ с 1 октября

Статус СМИ оппозиционное белорусское издание TUT.BY потеряет на три месяца – до 30 декабря этого года.

В TUT.BY заявили, что продолжат работу в качестве интернет-ресурса
В TUT.BY заявили, что продолжат работу в качестве интернет-ресурса
Фото: TUT.BY новости / Telegram

Министерство информации Беларуси временно лишило крупнейшее оппозиционное издание республики TUT.BY статуса СМИ. Об этом говорится на сайте TUT.BY.

Приостановление выпуска сетевого издания TUT.BY продлится c 1 октября по 30 декабря 2020 года. Журналисты объясняют, что несмотря на это они будут продолжать работать, но уже в качестве интернет-ресурса.

Статус СМИ дает журналистам возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Без этого статуса работники издания, присутствующие на митингах, будут приравниваться к их участникам.

Вместе с тем, в TUT.BY уточнили, что их издание было зарегистрировано как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого – с момента основания в 2000 году – портал работал без этого статуса.

Ситуацию уже прокомментировала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в Telegram.

"Сегодня режим задокументировал, что лишает белорусов права на правду. Долгое время мы считали, что посягнуть на работу TUT.by не решится никто – но второй месяц мы видим, как прежняя система разрушает все вокруг, пытаясь продлить свое существование", – написала она.

Лишение статуса СМИ стало результатом четырех предупреждений, которые получил TUT.BY за свои материалы. Сейчас все тексты, к которым у министерства были претензии, изменены.

TUT.BY активно освещает массовые акции протеста, которые продолжаются в Беларуси с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицировали. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: СМИ, Беларусь, журналисты, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В стиле 60-х". Денев выступила в роли дизайнера одежды
"В стиле 60-х". Денев выступила в роли дизайнера одежды
"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки
"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных ботфортах
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных ботфортах
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Скончался известный российский актер звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Скончался известный российский актер – звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS