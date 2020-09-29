IT-компания PandaDoc, сотрудники которой подверглись репрессиям в Беларуси, переносит офис в Украину

Около 60 программистов из минского офиса IT-компании PandaDoc уже переехало в Украину, сообщил сооснователь фирмы Микита Микадо. По его словам, решение о прекращении деятельности в Беларуси принято после ареста четырех сотрудников компании.

Белорусская IT-компания PandaDoc открывает офис в Украине. Об этом в интервью сайту DOU.ua сообщил ее сооснователь Микита Микадо.

По его словам, решение о переносе деятельности за пределы Беларуси вызвано ситуацией в стране и арестом четырех сотрудников PandaDoc.

"Сразу после того, как случились вот эти избиения, мы провели опрос, и 83% сотрудников сказали, что хотели бы покинуть Беларусь. Людям реально страшно, когда на улицах гранаты взрываются. Но мы не собирались закрывать офис. Когда наших ребят посадили в тюрьму, тогда решили", – сказал Микадо.

Фирма набирает штат в Украине.

"Активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов. Из Минска переехало уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов. У Украины есть несколько плюсов. Первое – это местный рынок талантов. Второе – то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но ваше правительство включилось в то, чтобы их решать. И четвертое – налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси", – пояснил сооснователь PandaDoc.

Главной сложностью работы иностранных айтишников в Украине он видит необходимость покидать страну после 90 дней пребывания, поскольку физическим лицам – предпринимателям (ФОП) невозможно получить вид на жительство.

"Допустим, тебе нужно 10 программистов. Ты можешь привезти 10 белорусов, но тогда их надо официально трудоустраивать. Сразу расходная часть увеличивается на 50%. А можешь нанять 10 украинцев через ФОП. И тогда не увеличивается. Получается, что перевозить офисы из Беларуси на текущий момент не представляется возможным по схеме ФОП. Мы не можем перевезти белорусов и нанять их как ФОП. А нанимать в штат их невыгодно с точки зрения налоговой нагрузки. Тогда условия в той же Латвии получаются лучше. Пока у тех, кто переехал из Минска, 90 дней еще не истекли, и мы как-то пытаемся решить этот вопрос", – отметил Микадо.

12 августа живущий в США сооснователь IT-компании PandaDoc Микадо опубликовал в Instagram видео, в котором предложил белорусским силовикам финансовую помощь, если они "перейдут на сторону добра"

2 сентября в минском офисе компании прошли обыски, после которых задержали главного бухгалтера PandaDoc Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, менеджера по продукту Виктора Кувшинова и HR Владислава Михолапа. 11 сентября им предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Они арестованы на два месяца.

По словам Микадо, задержанные коллеги не имели никакого отношения к его проекту, особо не интересовались политикой и протестами, а все произошедшее – попытка оказать давление на самого бизнесмена. 15 сентября он сообщил о закрытии проекта помощи силовикам.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.