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Сотрудникам белорусской IT-компании PandaDoc предъявили обвинение, им грозит до 10 лет тюрьмы

В Беларуси в отношении четырех сотрудников IТ-компании PandaDoc было возбуждено уголовное дело, Следственный комитет предъявил им обвинение в мошенничестве. Аресту предшествовало заявление сооснователей компании с предложением финансовой помощи белорусским силовикам, если они "перейдут на сторону добра".

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В PandaDoc сообщили, что счета организации заблокированы
В PandaDoc сообщили, что счета организации заблокированы
Фото: PandaDoc / Facebook

Четырем задержанным сотрудникам белорусской IT-компании PandaDoc 11 сентября следователи предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси). Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на адвоката компании PandaDoc Антона Гашинского.

Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет со штрафом.

4 сентября главный бухгалтер PandaDoc Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап были арестованы на два месяца по подозрению в хищении около 107 тыс. белорусских рублей (около $41 тыс.) из госбюджета. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.

Защита считает обвинение необоснованным и собирается 14 сентября подать жалобу на меру пресечения и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого. По словам Гашинского, обвинение не конкретизировано, роли и действия фигурантов не расписаны.

Сами сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.

PandaDoc выпустила заявление, в котором сообщила, что счета организации заблокированы, из-за чего они не могут выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам. Они также выдвинули сомнение в том, что простые работники частной компании могли совершить хищение государственных средств в особо крупном размере.

Правозащитный центр "Весна" 7 сентября признал четверых сотрудников PandaDoc политическими заключенными.

12 августа живущий в США сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо опубликовал в Instagram видео, в котором предложил белорусским силовикам финансовую помощь, если они "перейдут на сторону добра". Аналогичное заявление сделал еще один сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк.

2 сентября прошли обыски в минском офисе PandaDoc.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, мошенничество, хищения, обвинение, IT-сфера, протесты в Беларуси
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