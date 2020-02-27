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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Правительство хочет привлечь 5 тыс. иностранных специалистов в украинские ІТ-компании. Мои приятели-айтишники из Израиля и Индии ржут

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Вот даже не знаю, плакать мне или смеяться после очередной популистской чуши нашего правительства.

Правительство поддержало предложение Минцифры по установлению квоты на иммиграцию 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях. Теперь сидят. Ждут потока айтишников. А те, видимо, уже в очередь выстроились. Иммигрируют. К нам. Из Google, Facebook, Microsoft и других мелких компаний. Ведь не каждый день такое заманчивое предложение от украинского правительства поступает.

Я не поленился и спросил двух своих приятелей-айтишников, которые работают в Израиле и Индии именно по этому профилю, собираются ли они возвращаться домой и есть ли у Украины шанс, что квалифицированные программеры поедут к нам. Все же почти гражданством заманивают. Оба ржут. Тот, который в Индии, подписал новый контракт и переезжает в Штаты, а тот, что в Израиле, говорит, что ему нравится прилетать в Украину в гости, но если получится, то задержится в Израиле. И говорит, что на поток айтишников мы можем рассчитывать, но их качество будет такое, что работать они будут в селе. В поле, а не за компом.

И тут я вспомнил, как Зеленский с трибуны ВР обратился ко всем украинцам мира с предложением вернуться на родину. И вспомнил, кто вернулся. И сколько. Подозреваю, что с айтишниками будет так же. Или еще хуже.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Борислав Береза, трудоустройство, IT-сфера
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