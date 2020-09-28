Свидетель первого убийства на протестах в Беларуси переехал в Украину

Свидетель убийства белорусского митингующего Александра Тарайковского Вячеслав Смольский хотел дать показания и обратился для этого в штаб белорусского оппозиционера Виктора Бабарико. После этого в штабе провели обыск силовики, а также кто-то взломал замок двери самого Смольского. Он решил бежать в Украину.

Белорусский архитектор-дизайнер Вячеслав Смольский уехал в Украину после того, как обратился в штаб оппозиционера Виктора Бабарико с предложением дать показания в качестве свидетеля убийства первого протестующего на белорусских митингах Александра Тарайковского. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

По словам Смольского, после общения с представителями штаба туда пришли силовики и изъяли компьютеры, в которых, скорее всего, была его переписка с юристами штаба. Вскоре после этого кто-то взломал замок в квартире самого Смольского.

Мужчина переехал в Украину 17 сентября, когда украинские власти закрыли границы из-за эпидемии коронавируса. Он рассказал, что при пересечении белорусской границы пограничники полчаса изучали его паспорт, но все же разрешили ему уехать. У Смольского в Минске остались невеста и больные родители.

Он также сообщил некоторые факты гибели Тарайковского. По словам Смольского, Тарайковский двигался в сторону силовиков, поднял руки вверх, и в этот момент мимо него пролетела светошумовая граната, которая летела ему в живот, но не задела. А когда он прошел еще два метра вперед, в него выстрелили, после чего он начал наклоняться и падать, "и, как уже видно из другого видео, у него был еще один выстрел, с другой стороны".

34-летний Тарайковский считается первым погибшим во время белорусских протестов. Он скончался вечером 10 августа. Как сообщало издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от массивной потери крови из открытой раны грудной клетки.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Вскоре "Еврорадио" опубликовало в Telegram видео, на котором видно, что митингующий ничего не бросал в силовиков.

16 августа министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.

Митинги в Беларуси продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели "с грубым нарушением всех международно признанных стандартов", осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.