Правозащитники насчитали минимум 340 задержанных в 50-й день протестов в Беларуси

Среди задержанных на акциях протеста 27 сентября в Беларуси было шесть сотрудников СМИ, сообщил правозащитный центр "Весна".

На акциях протеста в Беларуси 27 сентября было задержано минимум 340 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Акции проходили в Минске и других городах страны. В столице Беларуси состоялся марш "Народная инаугурация", который символизировал инаугурацию лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Еще до начала протеста в Минске были закрыты центральные станции метро, перекрыты проезды по дорогам в центр, отметили правозащитники.

Среди задержанных, по данным "Весны", есть несовершеннолетние, а также шесть сотрудников СМИ.

Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицировали. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.