США, Великобритания и Канада заявили о непризнании Лукашенко легитимным президентом

Министр иностранных дел Франции Франсуа Шампань и спикер Госдепартамента США Морган Ортагус заявили о нелегитимности Александра Лукашенко как президента Беларуси, глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что результаты выборов в Беларуси были сфальсифицированы.

23 сентября в Беларуси после неожиданной инаугурации Лукашенко люди начали выходить на протесты Фото: ЕРА

США, Великобритания и Канада 23 сентября заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Объявленные белорусским Центризбиркомом результаты выборов были сфальсифицированы и не свидетельствуют о легитимности Лукашенко, Соединенные Штаты Америки не могут считать его законно избранным лидером Беларуси, заявила спикер Госдепартамента США Морган Ортагус, пишет BuzzFeed News.

Канада осуждает проведение так называемой инаугурации Лукашенко, подчеркнул в Twitter министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

"Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру. Канада призывает к свободным и справедливым выборам для жителей Беларуси", – написал Шампань.

deplores Lukashenko’s unannounced inauguration following a fraudulent election. He lacks the legitimacy as a democratically elected leader.



calls for a free & fair election for the people of #Belarus. We are coordinating with the int. partners for an appropriate response. — François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) September 23, 2020

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в Twitter обратил внимание на неожиданность церемонии вступления Лукашенко в должность президента.

"Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом для белорусского народа", – написал министр.

Lukashenko’s secret inauguration in Minsk today brings him further into disrepute. His rigged election was a fraud on the Belarusian people. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 23, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова назвала инаугурацию "жалким цирком", член президиума координационного совета, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко сравнил церемонию с "воровской сходкой", а Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия и Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства.