В Беларуси задержали 213 человек в день "инаугурации" Лукашенко

23 сентября, в день "инаугурации" президента Беларуси Александра Лукашенко, большинство задержаний во время протестных акций в стране прошли в Минске.

На протестных акциях в Беларуси 23 сентября, в день "инаугурации" президента Александра Лукашенко, задержали по меньшей мере 213 человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна", который опубликовал списки задержанных.

По данным правозащитников, большинство задержаний произошло в Минске. Однако они проводились и в Гродно, Гомеле, Борисове, Смиловичах, Столине, Могилеве и других городах.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова назвала его инаугурацию "жалким цирком", член президиума координационного совета, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко сравнил церемонию с "воровской сходкой", а главная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После неожиданной "инаугурации" Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал инаугурацию фарсом. О непризнании Лукашенко легитимным президентом после "инаугурации" заявили Германия, Латвия и Литва. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что церемония вступления в должность президента Беларуси, которую провели для Лукашенко 23 сентября, не делает его легитимным главой государства.