"Инаугурация" Лукашенко: В Беларуси задержали более 250 протестующих

Правозащитники белорусского центра "Вясна" обновили список задержанных. Утром 24 сентября по всей стране силовики задержали 259 человек.

После инаугурации Лукашенко несогласные вышли на улицы Фото: ЕРА

Во время протестных акций в Беларуси 23 сентября после тайной инаугурации президента страны Александра Лукашенко задержали 259 человек, сообщили в правозащитном центре "Вясна".

Правозащитники периодически обновляют опубликованный вчера список задержанных. Больше всего протестующих силовики задержали в Минске. Также людей задерживали в Могилеве, Гомеле, Столино, Смиловичах, Бресте и других городах.

Белорусский ОМОН в Минске разгонял демонстрантов возле стелы "Минск – город-герой" с помощью водометов. "Еврорадио" информировало в Telegram, что митингующих поливали из двух водометов неизвестной ржавой жидкостью.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова назвала его инаугурацию "жалким цирком", член президиума координационного совета, экс-посол Беларуси в Польше Павел Латушко сравнил церемонию с "воровской сходкой", а главная белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После неожиданной "инаугурации" Лукашенко жители Беларуси начали выходить на протесты.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал инаугурацию фарсом. О непризнании Лукашенко легитимным президентом после "инаугурации" заявили Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что церемония вступления в должность президента Беларуси, которую провели для Лукашенко 23 сентября, не делает его легитимным главой государства.