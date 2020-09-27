Лукашенко ответил Макрону на рекомендацию уйти в отставку: Сам должен был бы уйти

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "незрелым" политиком президента Франции, который рекомендовал ему уйти в отставку в связи с протестами в Беларуси.

Лукашенко заявил, что Макрону (на фото) нужно "меньше смотреть по сторонам" Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен добровольно отказаться от власти, сам должен уйти в отставку.

Такое мнение выразил Лукашенко, ответ которого его пресс-служба передала 27 сентября государственному белорусскому агентству БЕЛТА.

"Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку), хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад – когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", – говорится в заявлении Лукашенко.

Президент Беларуси также напомнил о "периодически возникающих проблемах Франции с движением BLM и мусульманскими протестами в Марселе и Лионе" и предложил для этого Минск как переговорную площадку.

"Второе. Как опытный политик – незрелому, хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", – отметил действующий президент Беларуси.

Он также считает, что "Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси".

"С учетом того, что этот экс-кандидат – дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные – у себя дома", – сказано в заявлении Лукашенко.

Макрон в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном 26 сентября, заявил, что в Беларуси кризис авторитарной власти, которая "не может принять логику демократии". Президент Франции заявил, что президент Беларуси "должен уйти".

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.