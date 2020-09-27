Блогер Мартынова о Путине и Лукашенко: Сидят два деда, каждый в своем бункере, читают докладные записки, которые им приносят

Президент России Владимир Путин решил поддержать белорусского коллегу Александра Лукашенко в противостоянии с протестующими, так как понимает, что протесты в Беларуси могут повлиять на развитие ситуации в России.

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила белорусский блогер Татьяна Мартынова.

"Путин решил, что надо бы поддержать предпоследнего диктатора в Европе, потому что в маленькой Беларуси сейчас яйцо с иглой Кощея – если у белорусов получится, у россиян не останется сомнений и они придут к Кремлю с вопросами. И вот сидят два деда, каждый в своем бункере, читают докладные записки, которые им приносят, полностью оторванные от жизни, не понимая, что смартфон сегодня делает политику, а не они в своих бункерах. И единственная их цель – удержание власти", – сказала она.

Мартынова отметила, что сегодня во всем мировом сообществе "нет инструмента для защиты народов от диктаторов".

"Можно проявлять озабоченность, выпускать декларации, вводить экономические санкции, но все остальное – это вмешательство во внутренние дела. Вот если бы (как в анекдоте) встретились однажды [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер Германии Ангела] Меркель и [президент США Дональд] Трамп и решили, что Лукашенко неправ, вызвали его на разговор и посадили в тюрьму. Но нет такого инструмента", – добавила она.

Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки. Читайте полную версию интервью.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.