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Блогер Мартынова о Путине и Лукашенко: Сидят два деда, каждый в своем бункере, читают докладные записки, которые им приносят

Единственная цель президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко – удержать власть, отметила в интервью изданию "ГОРДОН" белорусский блогер Татьяна Мартынова.

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Лукашенко и Путин "полностью оторванные от жизни", отметила Мартынова
Лукашенко и Путин "полностью оторванные от жизни", отметила Мартынова
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин решил поддержать белорусского коллегу Александра Лукашенко в противостоянии с протестующими, так как понимает, что протесты в Беларуси могут повлиять на развитие ситуации в России. 

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила белорусский блогер Татьяна Мартынова.

"Путин решил, что надо бы поддержать предпоследнего диктатора в Европе, потому что в маленькой Беларуси сейчас яйцо с иглой Кощея – если у белорусов получится, у россиян не останется сомнений и они придут к Кремлю с вопросами. И вот сидят два деда, каждый в своем бункере, читают докладные записки, которые им приносят, полностью оторванные от жизни, не понимая, что смартфон сегодня делает политику, а не они в своих бункерах. И единственная их цель – удержание власти", – сказала она. 

Мартынова отметила, что сегодня во всем мировом сообществе "нет инструмента для защиты народов от диктаторов". 

"Можно проявлять озабоченность, выпускать декларации, вводить экономические санкции, но все остальное – это вмешательство во внутренние дела. Вот если бы (как в анекдоте) встретились однажды [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер Германии Ангела] Меркель и [президент США Дональд] Трамп и решили, что Лукашенко неправ, вызвали его на разговор и посадили в тюрьму. Но нет такого инструмента", – добавила она. 

Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки. Читайте полную версию интервью.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция  применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства". Глава европейской демократии Жозеп Боррель подчеркнул: "Так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности". 

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией"

14 сентября в Сочи состоялась первая после президентских выборов в Беларуси встреча Путина и Лукашенко. На ней, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты в Беларуси
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