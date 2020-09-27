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Киберпартизаны взломали трансляцию канала "Беларусь 1". После речи Лукашенко они вставили кадры с избиениями протестующих

Киберпартизаны прервали речь президента страны Александра Лукашенко на государственном канале "Беларусь 1". После его слов о том, что "надо остановить всякую дрянь", они вставили кадры с избиениями протестующих.

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Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа
Фото: ЕРА

Речь президента Беларуси Александра Лукашенко из онлайн-трансляции вечерних новостей на канале "Беларусь 1" прервали роликами об избиении протестующих после президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщил белорусский портал TUT.BY 27 сентября и опубликовал момент взлома трансляции.

"Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует", – говорит Лукашенко. Сразу после этого появляются видеоролики об избиении и задержании протестующих, снятые телеканалом "Настоящее время" и опубликованные ранее в Telegram-канале NEXTA.

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

По информации TUT.BY, чуть позже перестал открываться сайт tvr.by, трансляцию новостей по белорусскому телевидению больше не прерывали.

Такими же роликами была прервана и онлайн-трансляция на сайте телеканала ОНТ. После этого на сайте стало недоступным онлайн-вещание.

Благодаря киберпартизанам Telegram-канал NEXTA опубликовал личные данные 1003 сотрудников министерства внутренних дел Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, избиение, разгон, силовики, протесты в Беларуси
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