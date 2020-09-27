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МИД Украины: Лукашенко выбрал Россию, риски для нас начинают зашкаливать

Украина строит свое отношение к официальной власти Беларуси в соответствии с действиями президента этой страны Александра Лукашенко, подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию
Кулеба: Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Киев взвешивает риски, которые несет для него укрепление позиций России в Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"[Президент Беларуси] Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, [ее президента] Владимира Путина. А это означает конфронтацию. И потому мы – когда смотрим на ситуацию в Беларуси, мы не руководствуемся принципом: "А давайте, чтобы мы в новости попали с заголовком, чтобы нас тоже увидели". Мы взвешиваем все те риски, которые укрепление позиций России в Беларуси несет для Украины. И мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать. И в соответствии с этим мы строим свое отношение к нему", – сказал Кулеба. 

Глава МИД Украины отметил, что Минск отказался от предложения Киева о помощи в содействии диалогу между властями Беларуси и протестующими. 

"Беларусь, по сути, закрылась. Она отбросила предложение о посредничестве. Сейчас задача №1 – посредничество. Но Беларусь отказалась. Украина предлагала посредничество вместе с государствами "Люблинского треугольника" – Польшей и Литвой: соседи, две страны – члены ЕС, одна – нет. Тишина. Сейчас на столе есть предложение о посредничестве от наиболее нейтрального посредника, которого можно представить. Это ОБСЕ. Действующее албанское председательство в ОБСЕ, будущее шведское, две очень сбалансированные нейтральные страны предложили свое посредничество. Тоже тишина", – подчеркнул министр. 

Украина в этой ситуации будет руководствоваться своими национальными интересами, отметил Кулеба. 

"Это безопасность, это экономика и это права наших граждан, которые есть на территории Беларуси", – уточнил он.

"К сожалению, Александр Лукашенко сделал свой выбор, и когда его выбор стал для нас окончательным, а этот выбор – Россия, мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа. Белорусский народ всегда будет для нас дружественным, и мы всегда будем делать все, что в наших силах, чтобы ему помогать", – резюмировал глава МИД Украины. 

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, инаугурация, Дмитрий Кулеба, Свобода слова Савика Шустера, протесты в Беларуси
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