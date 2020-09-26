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"Родственники уже организовывали мои похороны". Минский активист, которого считали мертвым после разгона митинга, рассказал о случившемся

В первую ночь после президентских выборов в Беларуси СМИ и соцсети сообщали о гибели одного из протестующих, Евгения Заичкина. Он оказался жив и вскоре после выхода из больницы выехал из страны.

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Заичкин нечетко помнит, как лежал на траве и как силовики требовали, чтобы его увезли
Заичкин нечетко помнит, как лежал на траве и как силовики требовали, чтобы его увезли
Фото: NEXTA / Telegram

Активист из Минска Евгений Заичкин, которого СМИ и соцсети ошибочно назвали первым погибшим во время протестов в Беларуси, рассказал агентству Delfi, как ему удалось выжить и бежать из страны.

По его словам, вечером 9 августа, после закрытия избирательных участков, он с друзьями направился в центр Минска, где собирался стихийный митинг против фальсификации выборов. Группа оказалась позади цепи внутренних войск, в этом момент к ним подъехал микроавтобус.

"Из него выбежало около семи человек в черных одеждах, балаклавах и с дубинками. Потом они разделились на две группы: четыре человека побежали ко мне, а остальные в сторону моего брата, который также был со мной. Я сказал другу: "Паша, все…" Затем я встал на колени, отложил телефон в сторону, поднял руки, показывая, что я не сопротивляюсь и у меня ничего в руках нет. Тем не менее это на них не подействовало – сразу же первый удар дубинкой я получил в лицо и у меня потекла кровь из губы. После этого я понял, что они будут избивать. Я просто закрыл голову и прижался к земле, а они продолжали бить по спине", – вспоминает Заичкин.

Он смутно помнит, как оказался на траве рядом с автозаком. Там корреспонденты сделали снимки, на основании которых Telegram-канал NEXTA сообщил о его гибели. Затем информацию подхватили белорусские и зарубежные СМИ.

"Надо мной стояло много людей, в том числе военные в зеленой форме и люди из скорой помощи в красных жилетах. Они пытались узнать, как меня зовут и что у меня болит, просили пошевелить конечностями. Я слышал, что кто-то высказывал опасения по поводу того, что у меня может быть сломана шея. Я чувствовал пальцы медика, который пытался нащупать мой пульс. У него очень дрожали руки, и он наверно из-за этого ничего и не мог нащупать", – сказал Заичкин.

Он пришел в сознание в больнице спустя несколько часов.

"Первое, что я увидел, когда окончательно очнулся в палате, были два милиционера. Они стояли надо мной и спросили, могу ли я говорить, чтобы записать показания о произошедшем. Зная наши органы и чем это чревато, я махнул головой, что не могу. Хотя на самом деле потихоньку мог бы рассказать. Они сказали, что придут позже и ушли. После этого я попробовал пошевелиться – все тело болело. Я встал, прошел немного и понял, что ходить я могу. Затем ко мне подошла то ли доктор, то ли медсестра. Она сказала, что внутренние органы целы, переломов нет. Есть сотрясение мозга, гематомы, ушибы и порванная губа. Я спросил, могу ли я идти домой. Она сказала, если в состоянии, то можете", – пересказал он происшедшее.

Выспавшись дома, активист узнал, что многие друзья и родные начали его оплакивать. Выйти на связь он некоторое время не мог, так как телефон был разбит при задержании.

"В какой-то момент я приспособился отвечать на звонки с экрана разбитого телефона. И одним из первых, кто ко мне позвонил, был мой друг. Когда он услышал мой голос, сказал: "Слава богу. Я до последнего отказывался верить". Он предложил помощь в опровержении информации о моей смерти. Дал мой контакт журналистам. После опровержения ко мне стали звонить родственники, все они плакали, а я не знал, что говорить. У меня было чувство вины от того, что я причинил такую боль. Из-за меня некоторые сутки пребывали просто в истерике, а другие уже организовывали мои похороны", – признался Заичкин.

Спустя некоторое время активист понял, что находится в розыске. Он решил выехать из страны. На автобусе доехал до литовской границы и попросил политическое убежище.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси вспыхнули протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что в ночь на 10 августа во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек.

Митинги в Беларуси продолжаются до сих пор. Демонстранты не согласны с официальными результатами выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Альтернативные экзит-поллы показывали, что президентом страны стала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В ходе протестов, по данным властей, погибли четыре человека.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Литва, Минск, соцсети, активист, избиение, силовики, протесты в Беларуси
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