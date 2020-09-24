Евросоюз поддерживает проведение новых выборов в Беларуси – Боррель

Единственным выходом из возникшего в Беларуси политического кризиса является проведение новых демократических выборов президента, подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель сообщил, что ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью Фото: ЕРА

Европейский союз не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом идет речь в заявлении верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, опубликованном сегодня на сайте Совета ЕС.

"Президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский союз не признает их фальсифицированные результаты. На этом основании так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", – подчеркнул Боррель.

Проведение инаугурации противоречит воле значительной части белорусского населения и привело к углублению политического кризиса в стране, добавил он.

"Позиция Европейского союза ясна: белорусские граждане заслуживают права быть представленными теми, кого они свободно выбирают, посредством новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

ЕС поддерживает право граждан Беларуси избрать нового президента на новых – "свободных и справедливых" – выборах, которые должны пройти под наблюдением ОБСЕ или Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), добавил Боррель.

"Инклюзивный национальный диалог и позитивное реагирование на требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов – единственный путь выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси, основанный на уважении пожеланий белорусского народа", – подчеркнул Боррель.

Он добавил, что в свете сложившейся ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью.

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. По официальным данным, он победил на выборах, которые состоялись в начале августа, набрав 80,1% голосов. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

В координационном совете белорусской оппозиции инаугурацию назвали "жалким цирком" и сравнили ее с "воровской сходкой", а Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты. В Минске против протестующих милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства".