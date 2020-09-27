В Беларуси проходит 50-й день протестов. Уже начались первые задержания

Белорусские СМИ сообщают о десятках задержанных в Минске во время протестов 27 сентября.

В Беларуси 27 сентября продолжились митинги. Об этом сообщает TUT.BY.

Это уже 50-й день протестов. Они проходят в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле и других городах.

Портал отметил, что протестующие в Минске ехали в центр города малыми группами и без плакатов и символики. Позже, по оценкам TUT.BY, в районе от Дворца спорта до стелы "Минск – город-герой" собралось несколько тысяч человек, а еще несколько тысяч человек направляются в сторону стелы. Люди скандируют: "Верим, можем, победим!"

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

В стране уже начались первые задержания митингующих. "Радыё Свабода" сообщило о десятках задержанных в Минске. По данным издания, силовики выхватывают людей из толпы, протестующие кричат: "Позор!"

Задержания также проходят в Гродно. "Радыё Свабода" опубликовало соответствующее видео в Telegram.

Задержан, в частности, главред портала NewGrodno Игорь Бубликов, отметило СМИ.

Массовые акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.