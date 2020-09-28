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"Долго не могла уехать". Алексиевич покинула пределы Беларуси

Помощница члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич Татьяна Тюрина сообщила, что нобелевский лауреат покинула Беларусь не в связи с эмиграцией.

Алексиевич планирует посетить Швецию и Италию
Алексиевич планирует посетить Швецию и Италию
Фото: ЕРА

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич 28 сентября улетела в Германию. Об этом сообщает TUT.BY.

Помощница писательницы Татьяна Тюрина подчеркнула, что речь не идет об эмиграции.

"Она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия", – сказала Тюрина.

Она объяснила, что у Алексиевич "запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду".

Алексиевич оставалась единственным членом президиума координационного совета, который оставался на свободе и находился в Беларуси.

Остальные члены президиума или задержаны, или находятся за границей. В частности, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо оппозиционерки Светланы Тихановскй Ольга Ковалькова были задержаны сотрудниками ОМОН 24 августа у проходной МТЗ. С 5 сентября Ковалькова находится в Польше.

31 августа задержали еще одного члена президиума Юлию Власову. Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

Марию Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске. Вместе с еще двумя членам совета – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым – ее пытались выдворить в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт. Сейчас она в СИЗО, ее обвиняют по той же статье, что и задержанного 9 сентября Максима Знака – призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Германия, Беларусь, оппозиция, протесты, Светлана Алексиевич, акции протеста, протесты в Беларуси
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