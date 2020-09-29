Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

В связи с фальсификацией выборов и репрессиями в отношении участников протестов правительства Великобритании и Канады объявили о санкциях в отношении президента Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще шести представителей режима.

После инаугурации Лукашенко на Западе против него начали вводить санкции Фото: ЕРА

Великобритания наложила санкции на восьмерых представителей белорусского режима, включая президента Александра Лукашенко, из-за нарушений прав человека в Беларуси после фальсификации выборов. Об этом 29 сентября сообщил сайт правительства Великобритании со ссылкой на министерство иностранных дел.

"Режим Александра Лукашенко несет ответственность за многочисленные нарушения прав человека в отношении оппозиционеров, СМИ и народа Беларуси после фальсификации выборов. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, он отказался вести диалог с оппозицией, решив вместо этого ужесточить репрессии", – сказано в сообщении.

Санкции включают запрет на въезд и замораживание активов восьми представителей белорусского режима:

Александр Лукашенко, президент;

Виктор Лукашенко, его сын, советник президента Беларуси по национальной безопасности;

Игорь Сергеенко, руководитель администрации президента Республики Беларусь;

Юрий Караев, министр внутренних дел, генерал-майор милиции;

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел, руководитель милиции общественной безопасности;

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками;

Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси;

Дмитрий Балаба, командир минского ОМОН.

Согласованные с Лондоном санкционные меры с 29 сентября вводит Канада, сообщается на сайте правительства этой страны.

"Канада серьезно обеспокоена документально подтвержденными сообщениями о нарушениях прав человека, свободы печати, свободы выражения мнений и мирных собраний, а также о нарушениях права на свободные и справедливые демократические выборы. Санкции, о которых объявлено сегодня, являются частью более широких дипломатических усилий Канады, направленных на то, чтобы изменить текущую ситуацию в Беларуси к лучшему", – заявили в канадском МИД.

Александр Лукашенко – первый лидер иностранного государства, попавший под санкции в Великобритании после принятия в мае "поправки Магнитского", которая дает право правительству накладывать визовые и финансовые ограничения против лиц, причастных к нарушениям прав человека. Впервые норма была применена в июле против российских граждан, которых Великобритания считает причастными к смерти адвоката, сотрудника компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, а также граждан Мьянмы и Саудовской Аравии.

24 сентября британский министр иностранных дел Доминик Рааб предупредил, что поручил санкционной группе МИД Великобритании подготовить "санкции Магнитского" для ответственных за серьезные нарушения прав человека" из-за "мошеннической инаугурации" Александра Лукашенко.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Инаугурация прошла на фоне политического кризиса в Беларуси: с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.