Великобритания готовит против Беларуси санкции за нарушение прав человека – Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб поручил подготовить санкции по "закону Магнитского" для совершивших серьезные нарушения прав человека в Беларуси.

Рааб не уточнил, против кого вводятся санкции Фото: EPA

Великобритания готовит санкции в рамках "закона Магнитского" против отдельных лиц в Беларуси в координации с Соединенными Штатами и Канадой, сообщило агентство Reuters 24 сентября со ссылкой на министра иностранных дел страны Доминика Рааба.

Глава МИД Британии поручил санкционной группе МИД Великобритании подготовить "санкции Магнитского" для ответственных за серьезные нарушения прав человека" из-за "мошеннической инаугурации" президента Александра Лукашенко.

Подготовку списков Великобритания ведет в срочном порядке, добавил он. Рааб уточнил, что рассматривается на предмет санкций "весь круг потенциальных лиц", но не назвал конкретных имен.

Законы, названные в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняли в США, Канаде, Великобритании и ряде государств ЕС. Закон Магнитского вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ.