Инаугурация Лукашенко стала возможна благодаря поддержке Путина – депутат Европарламента

Постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс считает вступление в должность президента Беларуси Александра Лукашенко частью договоренностей, которые были достигнуты между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Сочи.

Инаугурация Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября в Минске, является частью "сочинского плана". Такое мнение 23 сентября высказал постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс, сообщает DW.

"То, о чем договорились [президент РФ Владимир Путин и Лукашенко в Сочи], до сих пор держат в тайне от нас. Только благодаря поддержке Путина Лукашенко решился пойти на инаугурацию, хотя народ его отверг и не считает легитимным", – подчеркнул Ауштрявичюс.

По его мнению, у Путина и Лукашенко есть и другие договоренности, о которых общественность пока не знает.

"Но то, что эти два человека решили и сейчас реализуют, не принесет ничего хорошего ни Беларуси, ни Европе. Это поставит под угрозу существование Беларуси, стабильность в Европе и региональную безопасность", – уверен Ауштрявичюс.

Он считает, что пришло время перейти от заявлений к действиям и ввести санкции против властей Беларуси. Санкционный список, по его словам, должен возглавить "вступивший в должность несуществующий президент Беларуси".

14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На них, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. По официальным данным, он победил на выборах, которые состоялись в начале августа, набрав 80,1% голосов. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

В координационном совете белорусской оппозиции инаугурацию назвали "жалким цирком" и сравнили ее с "воровской сходкой", а Тихановская, которая сейчас находится в Литве, заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты. В Минске против протестующих милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства".