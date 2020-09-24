Сенат США: Лукашенко нелегитимен и должен уйти в отставку

Комитет Сената США по международным отношениям заявил о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси. Его вчерашняя "инаугурация", по мнению сенаторов, лишний раз доказывает, что Лукашенко утратил всякую легитимность как лидер.

Комитет Сената США по международным отношениям 24 сентября прокомментировал в Twitter "инаугурацию" Александра Лукашенко. По мнению сенаторов, он должен уйти в отставку.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко прошла тайно, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность как лидер. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", – заявили в комитете.

The fact that Lukashenka’s “inauguration” had to be held in secret only further proves he has lost all legitimacy as a leader. He is not the president of #Belarus and he must step down. — U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) September 23, 2020

Представители Госдепартамента США в комментарии "Голосу Америки" заявили, что Штаты не могут считать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Госдепартамент призвал Минск к национальному диалогу и предоставлению гражданам Беларуси права выбора своих лидеров на свободных и справедливых выборах под независимым наблюдением.

В дипломатическом ведомстве США в очередной раз призвали власти Беларуси освободить незаконно задержанных граждан и прекратить репрессии против мирно протестующих людей.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе Великобритания, Канада, Германия, Латвия и Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства.