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Сенат США: Лукашенко нелегитимен и должен уйти в отставку

Комитет Сената США по международным отношениям заявил о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси. Его вчерашняя "инаугурация", по мнению сенаторов, лишний раз доказывает, что Лукашенко утратил всякую легитимность как лидер.

В Сенате США не признали Лукашенко президентом
В Сенате США не признали Лукашенко президентом
Фото: depositphotos.com

Комитет Сената США по международным отношениям 24 сентября прокомментировал в Twitter "инаугурацию" Александра Лукашенко. По мнению сенаторов, он должен уйти в отставку.  

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко прошла тайно, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность как лидер. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", – заявили в комитете.

Представители Госдепартамента США в комментарии "Голосу Америки" заявили, что Штаты не могут считать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Госдепартамент призвал Минск к национальному диалогу и предоставлению гражданам Беларуси права выбора своих лидеров на свободных и справедливых выборах под независимым наблюдением.

В дипломатическом ведомстве США в очередной раз призвали власти Беларуси освободить незаконно задержанных граждан и прекратить репрессии против мирно протестующих людей.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе Великобритания, КанадаГермания, Латвия и Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства. 

Несогласные с "инаугурацией" вышли на улицы городов Беларуси и устроили протесты. Белорусский  ОМОН разгонял демонстрантов возле стелы "Минск – город-герой" с помощью водометов. "Еврорадио" информировало в Telegram, что митингующих поливали из двух водометов неизвестной ржавой жидкостью.

В правозащитном центре "Вясна" сообщили о 259 задержанных демонстрантах 23 сентября. Людей задерживали также в Могилеве, Гомеле, Столино, Смиловичах, Бресте и других городах.

Теги: США, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Минск, инаугурация, Сенат США
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