"Не позволяйте себя использовать". Тихановская обратилась к белорусским силовикам

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что силовикам, которые откажутся совершать преступления против общества, будут сохранены или возвращены все положенные им социальные гарантии.

Тихановская: Будьте с белорусским народом, и он не забудет, что вы были на его стороне Фото: Tomasz Sulima / Facebook

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала силовиков не содействовать действующим властям страны. Видеообращение Тихановской 21 сентября опубликовал Telegram-канал "Пул Первой".

"Мы понимаем, что многие из чиновников и силовиков сейчас – такие же жертвы режима, как и простые граждане Беларуси. Вас обманывают, вам угрожают, вас запугивают. Но стать преступником – это, поверьте, куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Ни в коем случае не стоит идти на преступление и нечестные действия по отношению к вашим согражданам. Даже если вынуждает начальство. Увольнение – далеко не худший выход", – утверждает Тихановская.

При этом она подчеркнула, что "совсем скоро" в Беларуси понадобятся честные чиновники, офицеры и госслужащие.

"Лучшие позиции в госорганах белорусский народ, конечно же, доверит тем, кто был вместе с ним в трудный час… Тем, кто отказался совершать преступления против общества, будут обязательно сохранены или возвращены все положенные им социальные гарантии. А главное – вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и он не забудет, что вы были на его стороне", – отметила Тихановская.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.