Профессор Соловей: Путин нецензурно требовал от Лукашенко вернуть вагнеровцев в РФ. Лукашенко отреагировал так: "Ой, что-то у меня давление поднялось"

Президент РВ Владимир Путин нецензурно требовал от президента Беларуси Александра Лукашенко вернуть задержанных на белорусской территории вагнеровцев в Россию. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

По его словам, за несколько дней до выборов президента Беларуси, которые прошли 9 августа, Путин и Лукашенко разговаривали на повышенных тонах.

"Путин требовал вернуть вагнеровцев немедленно в Россию. В противном случае – дальше шли угрозы, которые носят нецензурный характер. [Например], показать белорусскому президенту его подлинное место. На что белорусский президент отреагировал следующим образом: "Ой, что-то у меня давление поднялось. Я должен разговор прекратить…" И просил двое суток его с Владимиром Владимировичем не связывать", – сказал Соловей.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Журналист Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

Государственное бюро расследований Украины после заявлений Богдана открыло уголовное производство по статье о разглашении государственной тайны.

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