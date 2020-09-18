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Офис генпрокурора Украины засекретил информацию о запросе на экстрадицию вагнеровцев у России – СМИ

В Офисе генерального прокурора Украины не могут рассказать об обращении к России по поводу экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", поскольку это сведения из досудебного расследования, пишут "Українські новини".

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Задержанные наемники могут быть причастны к преступлениям на Донбассе
Задержанные наемники могут быть причастны к преступлениям на Донбассе
Скриншот: RT на русском / YouTube

Офис генерального прокурора Украины засекретил информацию про обращение к России с запросом об экстрадиции членов ЧВК "Вагнер", которых задержали в Беларуси и впоследствии передали России. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос агентства "Українські новини" 18 сентября. 

В Офисе генпрокурора рассказали о расследовании уголовного производства по делу вагнеровцев.

"Информация не может быть предоставлена, так как это сведения досудебного расследования, которые не подлежат разглашению", – цитирует агентство ответ Офиса генпрокурора Украины.

На этом же основании офис отказался рассказать, получен ли официальный ответ от Беларуси о причинах невыдачи Украине наемников российской ЧВК "Вагнер".

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

Государственное бюро расследований Украины после заявлений Богдана открыло уголовное производство по статье о разглашении государственной тайны.

Теги: Россия, СБУ, Беларусь, Донбасс, Минск, боевики, Вагнер, уголовное производство, Офис генпрокурора, ЧВК
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