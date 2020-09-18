Офис генпрокурора Украины засекретил информацию о запросе на экстрадицию вагнеровцев у России – СМИ

В Офисе генерального прокурора Украины не могут рассказать об обращении к России по поводу экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", поскольку это сведения из досудебного расследования, пишут "Українські новини".

Задержанные наемники могут быть причастны к преступлениям на Донбассе Скриншот: RT на русском / YouTube

Офис генерального прокурора Украины засекретил информацию про обращение к России с запросом об экстрадиции членов ЧВК "Вагнер", которых задержали в Беларуси и впоследствии передали России. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос агентства "Українські новини" 18 сентября.

В Офисе генпрокурора рассказали о расследовании уголовного производства по делу вагнеровцев.

"Информация не может быть предоставлена, так как это сведения досудебного расследования, которые не подлежат разглашению", – цитирует агентство ответ Офиса генпрокурора Украины.

На этом же основании офис отказался рассказать, получен ли официальный ответ от Беларуси о причинах невыдачи Украине наемников российской ЧВК "Вагнер".

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.