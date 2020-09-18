ГБР расследует дело о вагнеровцах по статье о разглашении гостайны

Госбюро расследований открыло производство по делу вагнеровцев после заявлений в СМИ о срыве спецоперации СБУ. Информацию о наличии производства решили разгласить после заявления экс-главы Офиса президент Андрея Богдана о причастности к срыву операции ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, сообщил и.о. директора Госбюро Александр Соколов.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в деле о бойцах ЧВК "Вагнер" по признакам разглашения государственной тайны. Об этом изданию Цензор.НЕТ сообщил и.о. директора Госбюро Александр Соколов.

По его словам, производство было открыто после появления в СМИ информации о срыве спецоперации спецслужб Украины по поводу вывода боевиков.

"ГБР открыло уголовное производство, о котором до недавнего времени никто не знал. Когда же бывший глава Офиса президента [Андрей Богдан] заявил информацию по конкретным фактам, мы посчитали, что хранить молчание уже не имеет смысла. Мы рассчитывали, что он сможет рассказать что-то новое, предоставить какие-то документы, черновики, если они существуют. С учетом его предыдущей должности предполагали, что он может обладать подобной информацией", – подчеркнул Соколов.

Однако, по его словам, Богдан никаких документов не предоставил. Экс-глава ОП заявил, что всю информацию получил исключительно от СМИ, а остальное – его личные выводы.

Соколов уточнил, что поизводство открыто по ст. 328 Уголовного кодекса (разглашение государственной тайны).

"Объясню, почему. Если это была секретная спецоперация и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны", – отметил он.

Кроме этого Соколов отметил, что сейчас Офисом генпрокурора рассматривается вопрос об объединении производств, открытых СБУ и ГБР по срыву спецоперации и утечке информации, в одно производство, которое передадут в Госбюро.

"Если говорить об участниках совещания, которые подозреваются журналистами в возможной утечке, то по подследственности они являются субъектами ГБР. В частности, сотрудники Службы безопасности Украины, топ-чиновники СНБО, Офиса президента. Согласно УПК, в случае сбора доказательств подразделениями, которые не уполномочены это делать, в суде могут возникать вопросы об их допустимости. На этом этапе мы делаем свою работу. Следователями запланированы определенные меры, и мы будем двигаться дальше в своем расследовании", – заверил и.о. главы ГБР.

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