ГБР расследует дело о вагнеровцах по статье о разглашении гостайны

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в деле о бойцах ЧВК "Вагнер" по признакам разглашения государственной тайны. Об этом изданию Цензор.НЕТ сообщил и.о. директора Госбюро Александр Соколов.
По его словам, производство было открыто после появления в СМИ информации о срыве спецоперации спецслужб Украины по поводу вывода боевиков.
"ГБР открыло уголовное производство, о котором до недавнего времени никто не знал. Когда же бывший глава Офиса президента [Андрей Богдан] заявил информацию по конкретным фактам, мы посчитали, что хранить молчание уже не имеет смысла. Мы рассчитывали, что он сможет рассказать что-то новое, предоставить какие-то документы, черновики, если они существуют. С учетом его предыдущей должности предполагали, что он может обладать подобной информацией", – подчеркнул Соколов.
Однако, по его словам, Богдан никаких документов не предоставил. Экс-глава ОП заявил, что всю информацию получил исключительно от СМИ, а остальное – его личные выводы.
Соколов уточнил, что поизводство открыто по ст. 328 Уголовного кодекса (разглашение государственной тайны).
"Объясню, почему. Если это была секретная спецоперация и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны", – отметил он.
Кроме этого Соколов отметил, что сейчас Офисом генпрокурора рассматривается вопрос об объединении производств, открытых СБУ и ГБР по срыву спецоперации и утечке информации, в одно производство, которое передадут в Госбюро.
"Если говорить об участниках совещания, которые подозреваются журналистами в возможной утечке, то по подследственности они являются субъектами ГБР. В частности, сотрудники Службы безопасности Украины, топ-чиновники СНБО, Офиса президента. Согласно УПК, в случае сбора доказательств подразделениями, которые не уполномочены это делать, в суде могут возникать вопросы об их допустимости. На этом этапе мы делаем свою работу. Следователями запланированы определенные меры, и мы будем двигаться дальше в своем расследовании", – заверил и.о. главы ГБР.
29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".
Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".
Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.
В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.
Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.
Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопаности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.
Создания парламентской ВСК по делу вагнеровцев требуют фракции "Европейская солидарность" и "Голос".