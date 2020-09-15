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Венедиктова заявила, что в Украине по делу вагнеровцев открыто три уголовных производства

Первое уголовное производство по делу о возможном срыве спецоперации по доставке в Украину наемников российской военной компании "Вагнер" было открыто после сообщений в СМИ, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Венедиктова: Следствие по этом делу продолжается
Венедиктова: Следствие по этом делу продолжается
Фото: iportal.rada.gov.ua

В Украине после информации о возможном срыве спецоперации по доставке наемников российской военной компании "Вагнер" открыто три уголовных производства. Об этом сегодня в ходе выступления в Верховной Раде заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть три уголовных производства по так называемым вагнеровцам. Первое из них было открыто, как только появилась информация в СМИ", – подчеркнула она.

По словам Венедиктовой, следствие по этом делу продолжается. Никаких других подробностей генпрокурор не сообщила.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопаности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

12 сентября Венедиктова заявила, что ей ничего не известно о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по поимке наемников российской ЧВК "Вагнер".

В этот же день народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту разглашения данных по делу вагнеровцев, задержанных в Беларуси.

Теги: Вагнер, спецоперация, уголовное производство, Ирина Венедиктова, ЧВК
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