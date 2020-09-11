ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Офицеры готовы дать показания следственной комиссии в Раде по делу вагнеровцев, если она будет создана – Турчинов

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о необходимости создания в Верховной Раде временной следственной комиссии по делу о задержании вагнеровцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Турчинов: Они дадут показания, честно рассказав все, как происходило и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб
Турчинов: Они дадут показания, честно рассказав все, как происходило и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Офицеры украинских спецслужб, которые участвовали в операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", готовы дать показания временной следственной комиссии в Верховной Раде, если такая будет создана. Об этом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил на пресс-конференции  10 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Необходимо создание парламентской следственной комиссии как независимого от Офиса президента и силовых структур органа. Хочу проинформировать, что говорил со многими офицерами, которые принимали участие в этой спецоперации. Они готовы дать показания парламентской временной следственной комиссии. Они не могут, как мы (потому что мы не на должностях), выйти на пресс-конференцию, делать заявления, но они дадут показания, честно рассказав все, как происходило и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб", – заявил Турчинов.

Экс-секретарь СНБО также рассказал сегодня, что украинская разведка вела операцию по задержанию вагнеровцев с 2019 года. Решение о приостановке приняли на совещании у президента Владимира Зеленского, после чего произошла утечка информации и операция была сорвана, заявил Турчинов.

По его словам, руководство государства заставляет глав спецслужб обманывать общество. "Но наиболее опасным является то, что для того, чтобы скрыть зло, предпринимаются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы", – сказал он.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

Теги: СБУ, Александр Турчинов, СНБО, боевики, наемники, Вагнер, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS