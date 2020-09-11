Турчинов заявил о попытках уничтожить доказательства подготовки задержания вагнеровцев

Руководство Украины заставляет глав спецслужб обманывать общество и пытается скрыть информацию о проведении украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", заявил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Доказательства о проведении украинскими спецслужбами операции по задержанию вагнеровцев пытаются уничтожить, заявил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов на пресс-конференции 10 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".



"Вместо того, чтобы срочно открыть дело контрразведывательной защиты, чтобы открыть уголовные производства по утечке абсолютно тайной информации, по срыву тяжелой и сложной операции спецслужб, руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, заставляет руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но наиболее опасным является то, что для того, чтобы скрыть зло, предпринимаются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы", – сказал он.

Турчинов не уточнил, кого именно имеет в виду, но сказал, что "это уже новые преступления", куда "втягивают" высокопоставленных чиновников и сотрудников разведки, Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора.

Экс-секретарь СНБО также рассказал, что украинская разведка вела операцию по задержанию вагнеровцев с 2019 года. Решение о приостановке приняли на совещании у президента Владимира Зеленского, после чего произошла утечка информации и операция была сорвана, заявил Турчинов.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.