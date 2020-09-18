Ермак назвал ситуацию с вагнеровцами детективной историей, сочиненной за "лайки" в Facebook

Руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак назвал ситуацию вокруг российских боевиков ЧВК "Вагнер" выдумкой от самого начала до конца, где к нескольким фактам из реальности добавили художественные выдумки. Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина".
"Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но все не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, совсем не смешно", – сказал он.
По мнению главы ОПУ, обнародование подробностей спецоперации с вагнеровцами – это тот случай, когда политики и журналисты, желая получить "лайки" в Facebook или политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и вольно или невольно принимают в ней участие.
В этой связи Ермак видит необходимым создать в Украине центр противодействия пропаганде.
"Такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже ощущают в современном мире влияние на себе этой пропаганды, фейков, которые вбрасывают в информационное пространство", – полагает руководитель ОПУ.
Ермак указал, что с начала войны на Донбассе разведка и соответствующие органы Украины начали документировать всех, кто участвует в войне против Украины.
"Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. Потому что после этого инцидента им будет намного сложнее выполнять свою работу", – отметил он.
Ермак сказал, что много нынешних и бывших руководителей разведки Украины четко дали ответ, была эта операция или это фейк. Ответ на этот вопрос, по словам руководителя Офиса президента, дали от Службы безопасности Украины до Офиса генерального прокурора Украины.
Руководитель ОП заявил, что написанное главным редактором сайта "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым на самом деле не происходило. Заявление президента России Владимира Путина о том, что история с вагнеровцами – это совместная операция украинских и американских спецслужб, прозвучало после появления публикации Бутусова, резюмировал Ермак.
Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.
В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".
Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".
Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.
В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.
Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.
Государственное бюро расследований Украины после заявлений Богдана открыло уголовное производство по статье о разглашении государственной тайны.