Ермак назвал ситуацию с вагнеровцами детективной историей, сочиненной за "лайки" в Facebook

Публикация подробностей спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" – это использование пропаганды против Украины и участием в ней политиков и журналистов, считает руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Ермак: Разведка документирует всех, кто участвует в войне против Украины Фото: ЕРА

Руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак назвал ситуацию вокруг российских боевиков ЧВК "Вагнер" выдумкой от самого начала до конца, где к нескольким фактам из реальности добавили художественные выдумки. Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина".

"Взято несколько фактов из реальности, добавлены художественные выдумки, и создалась масштабная история, которая действительно впечатляет. Но все не так смешно, а когда это касается вопроса национальной безопасности, совсем не смешно", – сказал он.

По мнению главы ОПУ, обнародование подробностей спецоперации с вагнеровцами – это тот случай, когда политики и журналисты, желая получить "лайки" в Facebook или политические дивиденды, используют пропаганду против Украины и вольно или невольно принимают в ней участие.

В этой связи Ермак видит необходимым создать в Украине центр противодействия пропаганде.

"Такая идея, я уверен, будет поддержана нашими партнерами, которые тоже ощущают в современном мире влияние на себе этой пропаганды, фейков, которые вбрасывают в информационное пространство", – полагает руководитель ОПУ.

Ермак указал, что с начала войны на Донбассе разведка и соответствующие органы Украины начали документировать всех, кто участвует в войне против Украины.

"Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ. К большому сожалению, это нанесло очень серьезный удар по нашим органам. Потому что после этого инцидента им будет намного сложнее выполнять свою работу", – отметил он.

Ермак сказал, что много нынешних и бывших руководителей разведки Украины четко дали ответ, была эта операция или это фейк. Ответ на этот вопрос, по словам руководителя Офиса президента, дали от Службы безопасности Украины до Офиса генерального прокурора Украины.

Руководитель ОП заявил, что написанное главным редактором сайта "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым на самом деле не происходило. Заявление президента России Владимира Путина о том, что история с вагнеровцами – это совместная операция украинских и американских спецслужб, прозвучало после появления публикации Бутусова, резюмировал Ермак.