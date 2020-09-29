Беларусь ответила на санкции стран Балтии зеркальными мерами

Правительство Беларуси отреагировало на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом 29 сентября на сайте МИД Беларуси сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

В ответе на вопрос агентства "Интерфакс-Запад" по поводу встречи в столице Литвы Вильнюсе президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской он сказал, что повестка дня визита французского лидера его не удивляет. Он также отметил, что балтийские соседи расширили санкционные списки по Беларуси.

"С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", – сказал он.

По информации БЕЛТА, Глаз заявил, что Беларусь составила свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии. В них внесено около 100 чиновников из каждой страны – теперь им запрещен въезд в Беларусь.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.