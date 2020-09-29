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Беларусь ответила на санкции стран Балтии зеркальными мерами

29 сентября пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз заявил, что Беларусь составила свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии.

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В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты несогласных с результатами выборов президента страны
В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты несогласных с результатами выборов президента страны
Фото: ЕРА

Правительство Беларуси отреагировало на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом 29 сентября на сайте МИД Беларуси сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

В ответе на вопрос агентства "Интерфакс-Запад" по поводу встречи в столице Литвы Вильнюсе президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской он сказал, что повестка дня визита французского лидера его не удивляет. Он также отметил, что балтийские соседи расширили санкционные списки по Беларуси.

"С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги", – сказал он.

По информации БЕЛТА, Глаз заявил, что Беларусь составила свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии. В них внесено около 100 чиновников из каждой страны – теперь им запрещен въезд в Беларусь.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя "открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе".

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В МИД Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.

29 сентября в Вильнюсе состоялась встреча Тихановской с Макроном.

Теги: Беларусь, Латвия, Александр Лукашенко, Эстония, Литва, санкции, МИД Беларуси, Светлана Тихановская
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