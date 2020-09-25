Страны Балтии расширят санкционный список против белорусских чиновников

Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список в отношении представителей белорусских властей, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.

В санкционный список стран Балтии против представителей белорусских властей будут добавлены 103 человека. Список планируется опубликовать 25 сентября, уточнили в администрации президента Литвы, пишет портал Delfi.

В частности, в него будут внесены сотрудники президентской администрации, ОМОНа и других силовых структур Беларуси, говорится в сообщении.

Наличие договоренности о расширении санкций также подтвердил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он сказал, что санкционный список – не окончательный, и подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония приняли решение самим расширять его, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.