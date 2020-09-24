Зеленский не поедет в Беларусь на третий экономический форум регионов

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил о переносе третьего экономического форума регионов Беларуси и Украины по инициативе украинской стороны. Дипломат считает, что от этого пострадают в первую очередь экономики двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на третий экономический форум регионов Беларуси и Украины, который должен был пройти в октябре 2020 года в белорусском городе Гродно, рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью газете "Украина Бизнес Ревю".

"В июле [этого года] мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь", – сказал посол.

Сокол уточнил, что буквально на днях украинская сторона обратилась с инициативой перенести форум на 2021 год. Дипломат назвал такой перенос перечеркиванием совместной подготовительной работы.

"Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", – подчеркнул Сокол.

Первый форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие белорусский президент Александр Лукашенко и пятый президент Украины Петр Порошенко. Второй форум состоялся в Житомире в начале октября 2019-го. По договоренности между лидерами государств следующее мероприятие должно пройти в Беларуси.

Третий форум могли отменить из-за пандемии коронавируса, но министры иностранных дел двух страны все же подтвердили готовность к его проведению в октябре 2020 года.

Перенос форума произошел на фоне политического кризиса в Беларуси: с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификаций результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты.

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.