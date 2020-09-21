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Беларусь "на фоне складывающейся военно-политической обстановки" проведет еще один этап военных учений с РФ

Второй этап совместных белорусско-российских военных учений "Славянское братство 2020" пройдет с 22-го по 25 сентября, заявили в минобороны Беларуси.

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Беларусь планирует новые военные учения
Беларусь планирует новые военные учения
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Беларусь проведет второй этап совместных военных учений с РФ "Славянское братство 2020". Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.

Решение о проведении учений принял президент Беларуси Александр Лукашенко "на фоне складывающейся военно-политической обстановки" вокруг страны, отметили в ведомстве.

Второй этап учений запланирован на 22–25 сентября.

"В нем примут участие военнослужащие западного оперативного командования, сил специальных операций вооруженных сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации. Всего в практических действиях будет задействовано около 6 тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от ВС РФ – около 1 тыс. человек и до 100 единиц боевой техники", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что учения носят "сугубо оборонительный характер" и направлены на "отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также на дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства".

9 сентября стало известно, что совместные российско-белорусско-сербские антитеррористические учения под названием "Славянское братство", которые были запланированы на 10–15 сентября, не состоятся. От участия в них отказалась Сербия.

14 сентября в Беларуси начался первый этап тактических учений "Славянское братство 2020", в которых участвуют российские и белорусские военные. Всего планировали задействовать до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Теги: Россия, Беларусь, военные учения
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