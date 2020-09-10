Сербия отказалась от "антитеррористических учений" с Россией и Беларусью

9 сентября правительство Сербии приняло решение о приостановлении военных учений и мероприятий со всеми партнерами на следующие шесть месяцев. Министр обороны Александар Вулин заявил, что Сербия находится "под ужасным и незаслуженным давлением" со стороны ЕС.

Вулин: Это болезненное решение обязывает нас полагаться только на себя и только на свои силы Фото: ЕРА

Правительство Сербии приостанавливает военные учения и мероприятия со всеми партнерами на полгода, сообщило министерство обороны страны 9 сентября.

Министр обороны Александар Вулин рассказал, что в ближайшее время войска Республики Сербия не будут участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, Россией, США, Китаем, Евросоюзом и странами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).

Таким образом, совместные российско-белорусско-сербские "антитеррористические учения" "Славянское братство", которые были запланированы на 10–15 сентября, не состоятся. Учения должны были пройти в Беларуси.

Вулин заявил, что "Сербия находится под ужасным и незаслуженным давлением" со стороны ЕС, поскольку страну просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью.

Участие Сербии в миротворческих операциях будет специально рассмотрено и в случае необходимости приостановлено, уточнил министр.

"Процесс оснащения и усиления нашей армии не будет остановлен, и мы будем работать над повышением боевой готовности более настойчиво, чем когда-либо. Это единственный способ сохранить военный нейтралитет. Это болезненное решение обязывает нас полагаться только на себя и только на свои силы", – сказал министр.

Телеканал "Дождь" напомнил, что учения "Славянское братство" проходят с 2015 года поочередно на территории одной из стран-участниц. В этом году в них должны были принять участие 1,5 тыс. военнослужащих.