Иноземцев: Украина, Великобритания, Турция, Сербия и, возможно, Беларусь могли бы возродить экономическую ассоциацию

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года Фото: depositphotos.com

Украина, Великобритания, Турция, Сербия и Беларусь могли бы возродить экономическую ассоциацию. Такое мнение в программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман высказал экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Если Британия возвращается на европейскую арену, то ей, безусловно, будет необходим какой-то альтернативный проект. И в этом контексте моя идея заключалась в том, что Украина, Великобритания, возможно Турция, возможно Сербия, возможно Беларусь – те страны, которые в ближайшие годы не войдут в Европейский союз, но в то же время составляют такую европейскую периферию – они крупные индустриальные державы: Великобритания – финансовый центр, Турция – один из крупнейших европейских индустриальных производителей, Украина – тоже как новая входящая в Европу держава… Они могли бы возродить эту ассоциацию", – считает Иноземцев.

По его словам, инициаторами восстановления данной экономической структуры прежде всего могли бы стать Украина и Великобритания.

"И фактически на сегодняшний день сама по себе эта ассоциация свободной торговли существует до сих пор. И между ней и Европейским союзом уже существуют обязывающие соглашения, в том числе о свободной торговле между этими блоками, о свободе передвижения и множество всяких других соглашений. Если бы Украина и Великобритания, возможно, вместе с Турцией стали двумя или тремя, так сказать, инициаторами возрождения этой структуры, я думаю, что это взаимодействие могло бы быть в Европе очень интересным. То есть фактически возникла бы Европа двух скоростей. Центральная – в виде Европейского союза и периферийная – от Великобритании через север, Норвегию, дальше на восток и юг… То есть фактически такой, как скорлупой дополнительной в европейском контексте", – резюмировал Иноземцев.

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Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. 16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

18 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что целью страны остается полноправное членство в ЕС.

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