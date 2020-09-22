Беларусь не ответила на ноту из-за обыска автомобиля украинского посла – МИД Украины

В МИД Украины заявили, что Киев оставляет за собой право действовать по отношению к Беларуси "на основе взаимности" из-за игнорирования Минском ноты от украинской стороны.

17 августа впервые в истории украинско-белорусских отношений МИД Украины вызвал своего посла для консультаций в Киев Фото: depositphotos.com

Беларусь не ответила на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима. Об этом в ответ на запрос "Радіо Свобода" сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", – подчеркнули в МИД Украины.

17 августа впервые в истории украинско-белорусских отношений Министерство иностранных дел Украины вызвало своего посла для консультаций в Киев. Это произошло после передачи Минском задержанных боевиков частной военной компании Вагнера в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что принято решение поставить на паузу официальные контакты с Беларусью, пока они "не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины".

7 сентября Кизим вернулся в Минск. По его словам, при пересечении границы его личный автомобиль подвергся осмотру белорусскими пограничниками "в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двусторонних отношений". Посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси.