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ПОЛИТИКА

Вместо дружеской помощи Украины Лукашенко поставил на "удушающие объятия" Путина – Кулеба

Несмотря на последние действия президента Беларуси Александра Лукашенко, Беларусь останется для Украины дружественным государством, подчеркнул глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Официальный Киев намерен с ноября не называть Лукашенко президентом
Официальный Киев намерен с ноября не называть Лукашенко президентом
Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко проигнорировал предложение помощи от Украины для преодоления кризиса в Беларуси. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 30 сентября "РБК-Украина".

"Наше государство могло бы стать нейтральным медиатором для содействия преодолению политического кризиса. К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия [президента РФ] Владимира Путина", – сказал он.

По словам дипломата, Киев изучит решение Европейского союза о санкциях против Беларуси в случае его принятия и после этого определит свое отношение к этому вопросу, "исходя из национальных и политических интересов".

Кулеба подчеркнул, что Беларусь остается для Украины дружественным государством, несмотря на последние действия Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

14 сентября в Сочи состоялась первая после президентских выборов в Беларуси встреча Путина и Лукашенко. На ней, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

После проведенной 23 сентября тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины подчеркнул, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Кулеба заявил 30 сентября, что после истечения в ноябре срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Дмитрий Кулеба, акции протеста, протесты в Беларуси
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