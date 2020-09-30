Вместо дружеской помощи Украины Лукашенко поставил на "удушающие объятия" Путина – Кулеба

Несмотря на последние действия президента Беларуси Александра Лукашенко, Беларусь останется для Украины дружественным государством, подчеркнул глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проигнорировал предложение помощи от Украины для преодоления кризиса в Беларуси. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 30 сентября "РБК-Украина".

"Наше государство могло бы стать нейтральным медиатором для содействия преодолению политического кризиса. К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия [президента РФ] Владимира Путина", – сказал он.

По словам дипломата, Киев изучит решение Европейского союза о санкциях против Беларуси в случае его принятия и после этого определит свое отношение к этому вопросу, "исходя из национальных и политических интересов".

Кулеба подчеркнул, что Беларусь остается для Украины дружественным государством, несмотря на последние действия Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

14 сентября в Сочи состоялась первая после президентских выборов в Беларуси встреча Путина и Лукашенко. На ней, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

После проведенной 23 сентября тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины подчеркнул, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Кулеба заявил 30 сентября, что после истечения в ноябре срока полномочий нынешнего президента Беларуси официальный Киев будет называть его просто Александр Лукашенко.