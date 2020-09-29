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Белорусский канал сообщил фейк о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира

Сайт сатирических новостей "Панорама" опубликовал новость о том, что президента Беларуси Александра Лукашенко номинировали на получение Нобелевской премии мира. Государственный канал ONT дал это сообщение в своем Telegram-канале.

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Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента
Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента
Фото: president.gov.by

Президента Беларуси Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира в качестве главы государства, который "не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны". Об этом сатирическое издание "Панорама" сообщило 27 сентября.

По информации "Панорамы", заявку в Нобелевский комитет направила кандидат социологических наук Галина Коваленко.

"Мне пришло уведомление из Осло, в котором сказано, что Нобелевский комитет утвердил мою заявку на выдвижение Александра Григорьевича Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Я считаю, что наш президент больше всех заслуживает этой премии, потому что он сохранил мир в государстве. Другие кандидаты попросту притянуты за уши", – сказано в сообщении.

29 сентября белорусский государственный канал ONT опубликовал в Telegram-канале сообщение о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию.

"Достойный кандидат", – отмечено в посте.

Несколько белорусских и российских СМИ также перепостили шуточную новость.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Нобелевская премия, Нобелевский комитет
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