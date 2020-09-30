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"Санкционировал зверства". Более 37 тыс. человек подали обращение против Лукашенко в международный суд в Гааге

Авторы обращения требуют возбудить уголовное дело в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко за преступления против человечества. По их мнению, Лукашенко "лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов".

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Обращение в Гаагский суд против Лукашенко было инициировано 1 сентября
Обращение в Гаагский суд против Лукашенко было инициировано 1 сентября 
Фото: EPA

Более 37 тыс. человек отправили обращения в Международный уголовный суд в Гааге с требованием открыть уголовное дело против президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает гражданская инициатива "Хартыя 97%".

По данным организации, обращение подписали 37 362 человека из 102 стран мира. Оно было создано как ответ на захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа, жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов.

"Мы, белорусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко. Мы призываем Международный уголовный суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси за преступления против человечества", – говорится в обращении.

Обращение было инициировано 1 сентября 2020 года Белорусским канадским альянсом и инициативой белорусов Торонто "Васильки".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Эксперты Организации Объединенных Наций по правам человека 1 сентября сообщили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Беларуси на акциях протестах.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. После неожиданной инаугурации Лукашенко жители Беларуси начали выходить на новые протесты.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Гаагский трибунал, протесты в Беларуси
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