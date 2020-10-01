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Профессор Соловей: Путин и Лукашенко могут уйти почти одновременно, но живому псу лучше, чем дохлому льву

На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились, что РФ будет настаивать на гарантиях безопасности для Лукашенко, Москва не хочет, чтобы его свергли в результате революции, заявил российский историк, политический аналитик Валерий Соловей в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Соловей: У меня ощущение, что как бы Путин и Лукашенко не ушли почти одновременно. Причем, возможно, даже в какой-то связке
Соловей: У меня ощущение, что как бы Путин и Лукашенко не ушли почти одновременно. Причем, возможно, даже в какой-то связке
Фото: svoboda.org

Александр Лукашенко не останется у власти в Беларуси, считает российский историк, политический аналитик Валерий Соловей. 

"Это было очевидно уже в первую неделю. Вопрос только шел о сроках, сколько он продержится. Сейчас формула такова, что он должен уйти до осени следующего года", – сказал аналитик в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

По словам Соловья, еще на год у власти Лукашенко останется, если сможет "справиться с внутриполитическим кризисом". 

"Его встреча с [президентом РФ Владимиром] Путиным [в Сочи]… Там, помимо того, что на поверхности находилось, – кредит, да? – было то, что осталось в тайне, то, что нам не сообщали. Это разговор о политической ситуации. Путин сказал: "У тебя два месяца для того, чтобы ты урегулировал". Но Лукашенко не знает как. У него есть формула компромисса, выработанная совместно с Кремлем: что, значит, он начинает конституционную реформу, объявляет досрочные президентские выборы, сам на выборы не идет, идет другой человек… У Москвы кандидат – [Виктор] Бабарико", – сказал Соловей.

Он выразил мнение, что оппозиционеры в Беларуси "не всегда ставленники [Москвы], но они связаны". 

"Беларусь все-таки очень зависима от Российской Федерации, чрезвычайно. Это относится и к истеблишменту, и к оппозиции, да и к обществу в целом. Оно позитивно относится к России и к русским. Того напряжения, которое возникло между русскими и украинцами, по счастью, между русскими и белорусами нет. Если только Москва очень не постарается, не предпримет недюжинные усилия... Но Кремль, наученный украинским опытом, избегает этих решений", – пояснил он. 

По данным Соловья, Путин, который "мечтал превратить Беларусь в западную провинцию, в западное генерал-губернаторство, вдруг понял, что это опасно и нежелательно", так как увидел, что сейчас происходит "кристаллизация белорусской нации". 

"Для этого, чтобы превратить ее в воинственно настроенную по отношению к России, надо сделать сущую малость – оказать "братскую помощь". И на это наши уже не готовы идти" , – добавил Соловей. 

В Сочи, по данным аналитика, Путин и Лукашенко также договорились, что Москва будет настаивать на гарантиях безопасности для Лукашенко.

"Россия не хотела бы, чтобы Лукашенко был свергнут в результате революции, хотя он категорически не нравится Путину. Не хотела бы потому, что это крайне опасный прецедент. Украина была очень тяжелым примером в этом смысле для России", – сказал Соловей. 

Гордон спросил, кто, по мнению аналитика, дольше будет оставаться у власти – Путин или Лукашенко. 

"У меня ощущение, что как бы они не ушли почти одновременно. Причем, возможно, даже в какой-то связке. Но ситуация у одного из них все-таки будет лучше, чем у другого. Все-таки, знаете, живому псу лучше, чем дохлому льву", – ответил Соловей. 

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. 23 сентября он в шестой раз вступил в должность. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".

14 сентября в Сочи состоялась первая после президентских выборов в Беларуси встреча Путина и Лукашенко. На ней, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

После проведенной 23 сентября тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины подчеркнул, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Валерий Соловей, протесты в Беларуси
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