ГОРДОН
 
 
МИР

Сейм Латвии не признал Лукашенко законным президентом

Сейм Латвии осудил подавление белорусскими властями мирных протестов в стране и репрессии и потребовал от властей Беларуси прекратить применение силы и нарушение прав человека. Александра Лукашенко Сейм не признал президентом Беларуси.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Инаугурацию Лукашенко не анонсировали и не транслировали
Инаугурацию Лукашенко не анонсировали и не транслировали
Фото: EPA

Сейм Латвии не признал Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. Соответствующее заявление парламент страны принял 1 октября, сообщает его пресс-служба.

"[Сейм], вновь заявляя, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, что Латвия не признает результаты выборов, объявленные властями Беларуси, и что основанный на них мандат не может считаться демократически приобретенным и законным, не признает Александра Лукашенко законным президентом Беларуси", – говорится в документе.

Сейм осудил подавление белорусскими властями мирных протестов в стране и продолжающиеся репрессии и потребовал от властей Беларуси прекратить применение силы и нарушение прав человека.

Парламент также призвал Евросоюз ввести санкции против "любого лица, государственного учреждения, неправительственной организации или другого органа, ответственного за серьезные нарушения прав человека и злоупотребление властью".

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Инаугурация прошла на фоне политического кризиса в Беларуси: с 9 августа в стране продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, Латвия, Александр Лукашенко, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Анатолий Анатолич улетел в США
Анатолий Анатолич улетел в США
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS