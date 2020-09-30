В Европейском союзе одобрили санкции за нарушение принципа верховенства права членами блока. Польша и Венгрия возражали

Страны – члены ЕС могут подвергаться финансовым санкциям, если будет установлен их отход от стандартов верховенства права, это предусмотрено механизмом, который утвердили послы Евросоюза. Предложение о создании санкционной процедуры было выдвинуто в 2018 году после споров о судебной реформе в Польше.

Послы стран – членов ЕС (COREPER) 30 сентября согласовали позицию Европейского совета о мерах по защите бюджета Евросоюза в случае отхода стран-членов от стандартов верховенства права. Проект санкционного механизма опубликован на сайте Евросовета.

"Компромисс, согласованный послами, получил поддержку квалифицированного большинства государств-членов. Соглашение открывает путь к началу переговоров с Европейским парламентом по этому предложению", – сообщили в пресс-службе совета.

Предложение о регулировании защиты бюджета ЕС в случае выявления системных недостатков в отношении верховенства права в государствах-членах было представлено в 2018 году. Поводом для разработки механизма стала судебная реформа в Польше. В Еврокомиссии заявляли, что в рамках этой реформы были приняты 13 законов, которые позволили исполнительной и законодательной ветвям власти вмешиваться в работу судов.

Проект COREPER предусматривает ограничение всех форм выделения бюджетных средств ЕС для страны-нарушителя.

Как пишет dpa, Польша и Венгрия возражали против проекта и грозили заблокировать принятие долгосрочного бюджета ЕС и пакета мер по восстановлению экономики после пандемии коронавируса, если документ будет принят и вынесен на рассмотрение Европарламента.